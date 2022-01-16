أبو عيطة: فتح تواصل اجتماعاتها مع المسؤولين الجزائريين لبحث المصالحة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنيواصل وفد حركة (فتح) إلى العاصمة الجزائرية اجتماعاته مع المسؤولين الجزائريين، اليوم الأحد، لبحث سبل تحقيق المصالحة الوطنية بدعوة رسمية من الجزائر.وقال فايز أبو عيطة، سفير دولة فلسطين لدى الجزائر والعضو في وفد حركة (فتح) في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): "إن الجزائر ستلتقي خلال الأيام القادمة مع ممثلي خمس فصائل وطنية أخرى قبل أن تُبلور رؤيتها لتحقيق المصالحة الوطنية بالتشاور مع مصر".وأضاف: "أن ممثلي باقي الفصائل سيتوالى وصولهم إلى العاصمة الجزائرية لعقد الاجتماعات مع المسؤولين هناك".وكان الوفد الذي يرأسه عضو اللجنتين المركزية لحركة (فتح) والتنفيذية لمنظمة التحريرعزام الأحمد، بدأ لدى وصوله أمس إلى الجزائر لقاءاته مع المسؤولين الجزائريين.