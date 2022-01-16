شؤون فلسطينية

(الخارجية) تدين الضم الزاحف للضفة عبر الاستهداف المستمر للأغوار

(الخارجية) تدين الضم الزاحف للضفة عبر الاستهداف المستمر للأغوار
ضم المستوطنات والأغوار في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، الضم الزاحف للضفة عبر الاستهداف المستمر للأغوار، كما وأدانت بأشد العبارات جرائم دولة الاحتلال وعصاباتها الاستيطانية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه السياسية.

وقالت الخارجية: "إن ما تتعرض له الاغوار المحتلة والنقب حالياً دليل واضح وحاسم على خطورة هذه العقلية الاستعمارية التي تسيطر على مفاصل الحكم ومراكز صنع القرار في دولة الاحتلال، ليس فقط بترجماتها الميدانية العملية ضد المواطنين الفلسطينيين، وانما أيضا بما توفره الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بما فيها الحكومة الحالية من غطاء سياسي وقانوني لاستكمال احكام السيطرة الإسرائيلية على فلسطين من النهر الى البحر، وتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية الى معازل تغرق بمحيط استيطاني واسع، وحصر المواطنين الفلسطينيين في بؤر منفردة تسهل السيطرة عليهم بعد مصادرة أراضيهم وتخصيصها لصالح الاستيطان واغراض دولة الاحتلال الاستعمارية". 

وأضافت: "ففي الاغوار تواصل قوات الاحتلال تدمير الأرض الفلسطينية وحراثتها بالدبابات والآليات العسكرية الثقيلة بما فيها المزروعات وحقول القمح، تدمير جميع مقومات صمود الفلسطيني في الاغوار من مياه وكهرباء ومنازل ومنشآت ومصالح اقتصادية، طرد المواطنين الفلسطينيين من أماكن سكناهم بحجة التدريبات العسكرية وحرمانهم من العودة اليها في عملية متكررة ومتواصلة حتى يسيطر اليأس من جدوى العودة على نفوس الفلسطينيين ليضطروا لمغادرة المكان بشكل نهائي، استباحة جميع مقدرات الاغوار الطبيعية بما في ذلك سرقة التراب الأحمر واشجار الزيتون المعمرة لصالح المستوطنين".

وتابعت: "وغيرها من اشكال التطهير العرقي البشعة والمختلفة التي يخضع لها المواطن الفلسطيني في الاغوار والنقب، بهدف واحد يتلخص في ضم تدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفرض النظام الإسرائيلي من النهر الى البحر وتكريس نظام الفصل العنصري البغيض "الابارتايد" في فلسطين المحتلة، وها هو تقرير بيتسيلم الأخير جاء ليؤكد على هذه الجرائم التي ترتكب بحق الأغوار، وعلى مرأى ومشهد من العالم دون اي حراك يذكر". 

وحذرت الخارجية، "من مغبة التعامل مع إجراءات وتدابير الاحتلال كأمور باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر كل يوم، خاصة في ظل دعوات تحريضية علنية يطلقها اركان اليمين في دولة الاحتلال لتعميق عمليات القمع والتنكيل بأبناء شعبنا في كل مكان، كما هو حال تفاخر وزيرة الداخلية الإسرائيلية ايليت شاكيت بقمع الشرطة الإسرائيلية للفلسطينيين في النقب وتشبيهها ذلك بمن يقوم "بفقع حبة قيح"، في ابشع مظاهر الكراهية والحقد والعنصرية والفاشية بحق كل ما هو عربي فلسطيني، وفي ابشع اشكال اللاسامية المعادية لكل ما هو فلسطيني". 

وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن ذلك كله في ظل سعي الحكومة الإسرائيلية لكسب المزيد من الوقت لاستكمال تنفيذ حلقات مشروعها الاستعماري التوسعي في ارض دولة فلسطين عبر تكرار مواقفها الداعية لإلغاء العملية السياسية التفاوضية مع الجانب الفلسطيني بحجج وذرائع واهية، كما يردد باستمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

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