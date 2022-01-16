(الخارجية) تدين الضم الزاحف للضفة عبر الاستهداف المستمر للأغوار

وقالت الخارجية: "إن ما تتعرض له الاغوار المحتلة والنقب حالياً دليل واضح وحاسم على خطورة هذه العقلية الاستعمارية التي تسيطر على مفاصل الحكم ومراكز صنع القرار في دولة الاحتلال، ليس فقط بترجماتها الميدانية العملية ضد المواطنين الفلسطينيين، وانما أيضا بما توفره الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بما فيها الحكومة الحالية من غطاء سياسي وقانوني لاستكمال احكام السيطرة الإسرائيلية على فلسطين من النهر الى البحر، وتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية الى معازل تغرق بمحيط استيطاني واسع، وحصر المواطنين الفلسطينيين في بؤر منفردة تسهل السيطرة عليهم بعد مصادرة أراضيهم وتخصيصها لصالح الاستيطان واغراض دولة الاحتلال الاستعمارية".





وأضافت: "ففي الاغوار تواصل قوات الاحتلال تدمير الأرض الفلسطينية وحراثتها بالدبابات والآليات العسكرية الثقيلة بما فيها المزروعات وحقول القمح، تدمير جميع مقومات صمود الفلسطيني في الاغوار من مياه وكهرباء ومنازل ومنشآت ومصالح اقتصادية، طرد المواطنين الفلسطينيين من أماكن سكناهم بحجة التدريبات العسكرية وحرمانهم من العودة اليها في عملية متكررة ومتواصلة حتى يسيطر اليأس من جدوى العودة على نفوس الفلسطينيين ليضطروا لمغادرة المكان بشكل نهائي، استباحة جميع مقدرات الاغوار الطبيعية بما في ذلك سرقة التراب الأحمر واشجار الزيتون المعمرة لصالح المستوطنين".



