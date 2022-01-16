الكحلوت: لجان الطوارئ قدمت للأسر المتضررة من المنخفض الطرود الغذائية
أعلنت عزيزة الكحلوت، المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الأحد، عن نزوح عدد من العائلات في منطقتي (الأمريكية) و(بركة أبو راشد) في شمال قطاع غزة.
وقالت الكحلوت، في حديث لها عبر (إذاعة الأقصى): "إنه تم فتح مدرسة لإيواء العائلات بموافقة الدفاع المدني، وسيتم تزويدهم بالأغراض الأساسية من أغطية ومفارش وأغذية".
وأضافت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة: "أن لجان الطوارئ تقدم للأسر المتضررة من المنخفض الطرود الغذائية والصحية، والأغطية والإيجارات المالية النقدية للأسر المتضررة من المنخفض الجوي".
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