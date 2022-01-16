الكحلوت: لجان الطوارئ قدمت للأسر المتضررة من المنخفض الطرود الغذائية



وقالت الكحلوت، في حديث لها عبر (إذاعة الأقصى): "إنه تم فتح مدرسة لإيواء العائلات بموافقة الدفاع المدني، وسيتم تزويدهم بالأغراض الأساسية من أغطية ومفارش وأغذية".



وأضافت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة: "أن لجان الطوارئ تقدم للأسر المتضررة من المنخفض الطرود الغذائية والصحية، والأغطية والإيجارات المالية النقدية للأسر المتضررة من المنخفض الجوي".





رام الله - دنيا الوطنأعلنت عزيزة الكحلوت، المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الأحد، عن نزوح عدد من العائلات في منطقتي (الأمريكية) و(بركة أبو راشد) في شمال قطاع غزة.