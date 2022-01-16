لجنة الطوارئ الحكومية بغزة: نحذر من كارثة إنسانية وبيئية بعد فتح الاحتلال لسدود القطاع

رام الله - دنيا الوطنقال زهدي الغريز، رئيس لجنة طوارئ الشتاء الحكومية بقطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي فتح السدود شرق وشمال القطاع، اليوم الأحد، مما ينذر بوقوع كارثة إنسانية وبيئية على أهالي القطاع.وأهاب الغريز في تصريح صحفي، بالسكان الواقعين في حرم وادي غزة ووادي بيت حانون إخلاء هذه المناطق بشكل عاجل حفاظاً على سلامتهم.وأكد أن الطواقم الحكومية تعمل على مدار الساعة من أجل معالجة آثار المنخفض الجوي وكذلك مواجهة إجراءات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.