الدفاع المدني يتعامل مع عشرات الحوادث في عدة محافظات نتيجة المنخفض الجوي

رام الله - دنيا الوطنأعلن جهاز الدفاع المدني، أنه تعامل مع عشرات الحوادث منذ ساعات صباح اليوم الأحد، نتيجة المنخفض الجوي الذي تأثرت به البلاد منذ يوم أمس، بينها حوادث سير، وحرائق، وتحرير مواطنين علّقوا في مركباتهم نتيجة محاصرتهم بمياه الأمطار.وذكر الدفاع المدني، في بيان صحفي، أنه تمكن من تحرير خمسة مواطنين كانوا عالقين داخل مركبتهم وسط طريق المطوي غرب مدينة سلفيت، بعد تجمع مياه الأمطار في الشارع.وأشار الى أن جدارا استناديا انهار على عدد من المركبات المتوقفة داخل موقف للمركبات في شارع القدس في مدينة البيرة، دون وقوع إصابات بشرية.وأوضح أن طواقمه أزالت جدارا آيلا للسقوط بمخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم، وجدارا آخر في مدينة سلفيت، كما أخلت ثلاث إصابات بحوادث سير برام الله ونابلس والقدس، وعملت على تصريف المياه من ستة منازل في عدة محافظات، فيما تم اخلاء منزلين في بلدتي الخضر غرب بيت لحم، والعوجا شمال أريحا، نتيجة تجمع مياه الأمطار بالمنزلين.كما تمكنت طواقم الدفاع المدني من إخماد حريق بمحل للعطور بمدينة طولكرم، وحريق آخر بمركبة ببلدة عنبتا شرق المدينة.