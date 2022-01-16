"التعليم العالي" تبارك فوز جامعتي بيت لحم و"العربية الأمريكية" بجائزة على المستوى العربي



وشاركت في المبادرة جامعات بيت لحم والعربية الأمريكية من دولة فلسطين، والشارقة والإمارات وعجمان من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجنوب الوادي من جمهورية مصر، والكلية التقنية والعلوم التطبيقية من سلطنة عُمان، وعمّان الأهلية من الأردن، والمدرسة العليا للهندسة من تونس، والحمدانية من العراق.







رام الله - دنيا الوطنباركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، فوز جامعة بيت لحم والجامعة العربية الأمريكية بالمرتبتين الأولى والثانية في جائزة الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، وذلك ضمن مشاركات الاتحاد الفلسطيني للرياضة الجامعية.وحصدت الجامعتان الدرع البلاتيني للحرم الرياضي الجامعي الصحي في حالة الطوارئ، في المبادرة التي أطلقها الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، والتي حملت شعار الحرم الجامعي الرياضي الصحي، وشاركت فيها 10 جامعات على مستوىالوطن العربي.وأشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس بالأداء المتقدم للاتحاد الفلسطيني للرياضة الجامعية، وتحقيقه العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والعربي والدولي، مؤكداً إيلاء الوزارة أهمية كبيرة للاتحاد وتسهيل عمله.بدوره عبّر رئيس الاتحاد الفلسطيني للرياضة الجامعية حسن ناصيف عن فخره بهذا الإنجاز، موضحاً أن الاتحاد يبحث دائماً عن التميّز في كل المجالات ورفع اسم فلسطين عالياً.من جهته، قال رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية د. سعيد الحساني: "إن المبادرة اشتملت على دمج الصحة والرفاهية في جميع جوانب ثقافة الحرم الجامعي، وذلك لتحسين نمط حياة الطلبة والمجتمع وجعل الاختيار الصحي هو الخيار الأول، بهدف الالتزام بمجتمع جامعي رياضي صحي خالٍ من الأمراض لنشر هذه الثقافة لاحقاً في المجتمع المحلي".