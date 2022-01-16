قنيطة: الشتاء يفاقم معاناة المعتقلين.. وأسرى غزة يفتقرون للملابس والأغطية

رام الله - دنيا الوطنقال حسن قنيطة رئيس لجنة ادارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية بان معاناة الاسرى تتفاقم بشكل مضاعف خلال الشتاء والمنخفضات الجوية خاصة في المعتقلات الموجودة في منطقة صحراء النقب ( كسجن النقب ونفحة وبئر السبع وريمون) وذلك نظرا لما تتميز به تلك المنطقة من أجواء باردة جدا.واوضح قنيطة ان الاسرى عموما واسرى قطاع غزة خصوصا يعانون من نقص حاد في الملابس والأغطية الشتوية التي تقيهم برد الشتاء ، وذلك بسبب انقطاع الزيارات مع ذويهم منذ تفشي فيروس كورونا قبل حوالي عام.وأضاف بأن الوسيلة الأبرز لإدخال الملابس الشتوية والاغطية والاحذية للاسرى هي عن طريق زيارات الاهل المنتظمة ، مشيرا الي ان هذا الأمر قد تعذر تماما بسبب توقف الزيارات ، مما يجبر الاسرى علي شراء بعض احتياجاتهم المتوفره من مقصف السجن بأثمان مضاعفة.واكد قنيطة انه وبالرغم من ارتفاع أسعار السلع في مقصف السجن إلا ان ادارة السجون لا توفر فيه المعاطف والجاكيتات ليتمكن الاسرى من شرائها في خطوة تهدف الي التنغيص عليهم وقهرهم وافقادهم اي خيار لتوفير احتياجاتهم من الملابس التي تحميهم من برد الشتاء الامر الذي يعد انتهاكا صارخا للاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.كما لفت قنيطة ان الاسرى يفتقدون الي وسائل التدفئة بشكل كبير مشيرا الي وجود عدد غير كافي من المدافئ لا يمكن له أن يغطي الكثافة العددية للاسرى داخل الاقسام والغرف والتي تزداد يوميا بسبب الاسرى الجدد بفعل سياسة الاعتقالات المستمرة.وذكر أن المعاناة الاكبر تبرز في عدد من السجون المشكلة من الخيام التي تكون غالبا مهترئة وبالية وبالتالي فانها لا تحمي من البرد وقد تتعرض للاقتلاع او تسمح بتسرب مياه الأمطار الي داخل الخيام وتعرض ممتلكات ومقتنيات الاسرى للتلف.وأضاف أن إدارات السجون وقوات قمعها تتعمد تكثيف الاقتحامات والتفتيش المفاجىء لغرف واقسام الاسرى في ظل المنخفضات والاجواء شديدة البرودة والتي يتخللها إخراج الأسري الي الساحات المكشوفة ودرجات الحرارة المتدنية الامر الذي يجمد اطرافهم ويتسبب في اصابتهم بنزلات البرد وامراض الشتاء ، كما يضاعف معاناة الاسرى المرضى وتحديدا مرضى الجهاز التنفسي والعظام والأعصاب.وطالب قنيطة المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الصليب الأحمر بالضغط على الاحتلال لتوفير مستلزمات الأسرى الشتوية من ملابس وأغطية في ظل البرد القارس والتي يحتاج إليها الأسرى بشكل كبير نظرا لافتقار السجن لها.