تونس تسجل أكثر من تسعة آلاف إصابة بـ(كورونا) في يوم واحد



وقالت الوزارة، في بيانها لها: "إن إجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء بلغ 25 ألفا و777، في حين بلغ إجمالي المتعافين 703 آلاف و514 شخصا بعد تسجيل 395 حالة تعاف أمس".



وأضافت: "أن عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص بلغ 519، وعدد المقيمين بأقسام العناية المركزة 123 في حين يخضع 25 شخصا للتنفس الاصطناعي".



من جانبه، قال بوزيد النصيري مدير عام الدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية: "إنّه تمّ إغلاق 122 مؤسسة تربوية و373 فصلا بسبب توسع انتشار فيروس كورونا".





رام الله - دنيا الوطنأعلنت دولة تونس، اليوم الأحد، عن تسجيل 9569 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية، وفق بيانات وزارة الصحة.