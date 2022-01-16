(حماس): رفض الاحتلال علاج الأسير أبو حميد يتطلب تدخلاً فورياً من كافة المؤسسات الحقوقية

حسن عبد ربه

رام الله - دنيا الوطنقال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، إن تجاهل الاحتلال للحالة الصحية الخطرة للأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان الذي يعيش في غيبوبة منذ 11 يوماً، يعكس الوجه الإجرامي القبيح للاحتلال في التعامل مع الأسرى المرضى وضربه بعرض الحائط لكل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.وأضاف القانوع: "رفض الاحتلال علاج الأسير أبو حميد وتعنته في عدم الإفراج عنه بالرغم من حالته الصحية التي تتدهور يوماً بعد يوم يتطلب تدخلاً فورياً من كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية للضغط على الاحتلال للإفراج عنه وإنقاذ حياته".وأمس السبت، قالالمتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين في حديثٍ للوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا): "إن الوضع الصحي للأسير أبو حميد حرج للغاية، ويعاني من انعدام في المناعة، ولا يستجيب للعلاجات حسب المعلومات، وهو ما يزال على أجهزة التنفس الاصطناعي في مستشفى برزلاي الإسرائيلي".