دولة تشيلي تخلي الشواطئ والجزر بعد انفجار بركان في تونجا

وتلقى سكان هذه المناطق رسالة نصية، وذلك لترك منطقة الشاطئ ، بسبب تسونامي طفيف، حيث يتم استثناء المناطق الجنوبية فقط ، فيما سجلت البلاد تباينًا في ارتفاع الأمواج بين 30 سم ومتر واحد، وفق (اليوم السابع).



وحذرت السلطات التشيلية السكان من احتمال حدوث تسونامي في جزيرة إيستر وأرخبيل خوان فرنانديز، الواقعين على بعد أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر غرب تشيلي.



وأوضحت السلطات أنهم قاموا بتنشيط البروتوكولات المعتادة في تشيلي بعد الزلزال الذي قد يتسبب في حدوث تسونامي.







