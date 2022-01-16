ديوان الموظفين بغزة يعلن إيقاف كافة خدماته لغير الحاصلين على لقاح (كورونا)



ونوه إلى أن المواطنين والموظفين الذين يمنع تطعيمهم لظروف صحية عليهم مراجعة وزارة الصحة دائرة الطب الوقائي بعيادة الرمال للحصول على كتاب يفيد بأسباب منع تلقي التطعيم الخاص بفيروس (كورونا) ومن ثم مراجعة ديوان الموظفين بالخصوص.





رام الله - دنيا الوطنأعلن ديوان الموظفين العام، اليوم الأحد، عن إيقاف كافة خدماته للمواطنين والموظفين على حد سواء من غير الحاصلين على التطعيم الخاص بفيروس (كورونا) بما في ذلك المتقدمين للمسابقات الوظيفية بكافة مراحلها بعد 72 ساعة من تاريخ هذا التنويه.وقال الديوان في إعلانٍ نشرته على موقعها الرسمي: "أمل من الأخوة المواطنين والموظفين الراغبين في الاستفادة من خدمات الديوان المختلفة الاسراع في تلقي التطعيم".وأضاف: "جاء القرار استناداً إلى قرار لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها رقم (156) المنعقدة بتاريخ 1 كانون الثاني/ يناير 2021 والخاص بتكليف الوزارات والمؤسسات الحكومية بربط الخدمات الحكومية التي يتلقاها المواطنون".