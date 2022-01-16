شباب رفح يهاجم اتحاد الكرة والتحكيم ويطالب جبريل الرجوب بالتدخل

رام الله - دنيا الوطنهاجم نادي شباب رفح منظومة اتحاد كرة القدم، وطواقم التحكيم التي تدير مبارياته في الدوري الممتاز هذا الموسم بعد الخسارة الجديدة التي تلقاها الفريق أمام خدمات رفح في الجولة السابعة من الدوري الممتاز.وأصدر شباب رفح بياناً صحفياً، قال فيه إن اتحاد كرة القدم يتعرض لضغوط خارجية تجبره على تغيير طواقم حكام المباريات قبل ساعات من انطلاقها.وأشار شباب رفح في البيان إلى أنه تعرض لظلم وانحياز من طاقم الحكام في مباراته أمام الشجاعية وتعرضه لعقوبة نقل المباريات، إضافة لتكرار نفس الأمر في مباراة اتحاد خانيونس.واتهم شباب رفح اتحاد الكرة بتعمد وتكرار تغيير الحكام قبل ساعات من مباراته أمام خدمات رفح نتيجة ضغوط لم يذكرها، فيما نوه شباب رفح إلى أنه تعرض لمهازل تحكيمية خلال المباراة، مطالباُ الفريق جبريل الرجوب بالتدخل لإصلاح منظومة الاتحاد في غزة على حد قول البيان.