الهند: تسجيل أعلى حصيلة للإصابات اليومية بـ(كورونا) منذ ثمانية أشهر





وتواصل العديد من دول العالم تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)، في ظل التفشي السريع للمتحور الجديد (أوميكرون).

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، أنها سجلت 271202 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية منذ ثمانية أشهر، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 37.12 مليوناً.وأضافت الوزارة أنها سجلت "314 وفاة جديدة بـ(كورونا) مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 486066"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).