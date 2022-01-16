العراق تكشف عن عشرة حالات مشتبه إصابتها بـ(أوميكرون)

فراس الموسوي،





وتابع: "أن أعداد الملقحين من أعمار 12 عاما (طلبة المدارس) وصلت إلى 400 ألف طالب كجرعة أولى، و130 كجرعة ثانية".





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن عشرة حالات مشتبه إصابتها بمتحور(أوميكرون) في السليمانية، لافتةً إلى أنها تمتلك الكثير من جرعات اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) .وقالمدير التحصين في وزارة الصحة، تصريحات لقناة (السومرية نيوز): "إن عدد الملقحين حاليا تجاوز 14 مليونا، منهم أكثر من 8 ملايين و668 ألف ملقح بجرعة واحدة، و5 ملايين و800 ألف ملقح بجرعتين".وأضاف: "أنه يوجد وفرة كبيرة من اللقاحات في المخازن، حيث تعاقد العراق على أكثر من 40 مليون جرعة، وصلت منها 20 مليون جرعة حتى الآن".