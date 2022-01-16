كهرباء غزة توضح الجدول المعمول به خلال المنخفض الجوي



ولفت مدير عام العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء بغزة، إلى أن طواقم الشركة موجودة على مدار الساعة في الميدان لخدمة المواطنين.





رام الله - دنيا الوطنأكد محمد ثابت، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء بغزة، أن هناك عجز كبير على استهلاك الكهرباء في ظل الأجواء الباردة والماطرة، مبيناً أن الاستهلاك الكبير للكهرباء، هو أمر طبيعي مع دخول المنخفضات الجوية.وأوضح ثابت في حديث لإذاعة ( صوت الأقصى)، اليوم الأحد، أن جدول الكهرباء المعمول به حالياً، هو ثماني ساعات وصل، ويتعرض لعجز من ساعتين إلى ثلاث ساعات.وطالب ثابت، المواطنين، بإدارة مُثلى وحكيمة لكميات الكهرباء الواصلة للمنازل، وترتيب أمورهم المنزلية دون إسراف، مضيفاً أن "الأمور مسيطر عليها رغم بعض الخسائر ومشكلتنا مع الرياح وليست الأمطار".وذكر أنه "من يوم الخميس الماضي، منذ بداية المنخفض الجوي وحتى صباح اليوم تلقينا حوالي 46001 اتصال، و649 إشارة تبليغ عن وقوع حوادث".