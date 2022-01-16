الرئيس الأسبق لجهاز الموساد يعلن عودته إلى حزب العمل

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس جهاز الموساد الأسبق اللواء (احتياط) داني ياتوم اليوم الأحد، عن عودته إلى حزب العمل في إسرائيل.وبحسب القناة 7، قال ياتوم: "قررت العودة إلى منزلي السياسي الطبيعي لمساعدة حزب العمل على النهوض بقيمه، والعودة إليه كحزب حاكم في إسرائيل".وأضاف ياتوم: "لقد كنت عضوًا في الحزب منذ حوالي 20 عامًا، وقبل حوالي عام أسست حزب قدامى المحاربين الإسرائيليين وألغيت عضويتي في حزب العمل، ولكن اليوم أعود إليه".يشار إلى أن ياتوم شغل منصب رئيس جهاز الموساد الثامن، بتكليف من شمعون بيريز عام 1996، واستقال من منصبه عام 1998 بسبب فضيحة فساد.