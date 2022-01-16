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توقع الانتهاء من مشروع لتوسيع أجزاء من قناة السويس في يوليو 2023

توقع الانتهاء من مشروع لتوسيع أجزاء من قناة السويس في يوليو 2023
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد رئيس هيئة قناة السويس، يوم الأحد، أنه من المتوقع الانتهاء من مشروع توسعة أجزاء من قناة السويس بعد عامين من العمل في يوليو/ تموز 2023.

وأعلنت الهيئة عن خطط متسارعة لتوسيع قناة ثانية للقناة، ولتوسيع قناة موجودة بعد حادثة سفينة الحاويات (إيفر جيفن) والتي أغلقت الممر المائي لمدة ستة أيام العام الماضي، وفق (رويترز).

ويشار إلى أن سفينة (إيفر جيفن) واجهت عاصفة رملية قوية بلغت سرعتها 50 كيلومتر في الساعة (27 عقدة)، وتسببت العاصفة في فقدان السيطرة على السفينة وانحراف هيكلها وباتت محصورة بين جانبي القناة.

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