توقع الانتهاء من مشروع لتوسيع أجزاء من قناة السويس في يوليو 2023

رام الله - دنيا الوطنأفاد رئيس هيئة قناة السويس، يوم الأحد، أنه من المتوقع الانتهاء من مشروع توسعة أجزاء من قناة السويس بعد عامين من العمل في يوليو/ تموز 2023.وأعلنت الهيئة عن خطط متسارعة لتوسيع قناة ثانية للقناة، ولتوسيع قناة موجودة بعد حادثة سفينة الحاويات (إيفر جيفن) والتي أغلقت الممر المائي لمدة ستة أيام العام الماضي، وفق (رويترز).ويشار إلى أن سفينة (إيفر جيفن) واجهت عاصفة رملية قوية بلغت سرعتها 50 كيلومتر في الساعة (27 عقدة)، وتسببت العاصفة في فقدان السيطرة على السفينة وانحراف هيكلها وباتت محصورة بين جانبي القناة.