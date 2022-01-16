الأسير محمد العارضة يعلق إضرابه عن الطعام



هذا وقد علق الأسير العارضة إضرابه عن الطعام عقب زيارة مدير السجن له والاستماع لمطالبه، ووعود تلقاها بالاستجابة لها، حيث أعطى الأسير العارضة إدارة السجن مهلة لتنفيذ مطالبه حتى يوم الغد الاثنين الموافق 17 كانون الثاني/ يناير 2022، وفي حال عدم الاستجابة، سيشرع مجدداً بالإضراب عن الطعام.





وكانت إدارة سجن (عسقلان) قد فرضت عقوبات على الأسير عارضة في 12كانون الأول/ ديسمبر2021، بعد التصريحات التي أدلى بها في جلسة محاكمته الأخيرة، وتمثلت العقوبات في منع الزيارة والكانتينا والمنع من الأجهزة الكهربائية لمدة شهرين، إضافة إلى عزله في الزنازين لمدة أسبوعين.