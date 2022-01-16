دولي

الفيضانات تغمر الطرقات وتحاصر عدة أحياء وسط إسرائيل

الفيضانات تغمر الطرقات وتحاصر عدة أحياء وسط إسرائيل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
غمرت الفيضانات اليوم الأحد، عدة مناطق في مدن وسط إسرائيل جراء الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ يومين. 

وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية بأن الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة حاصرت أحد الأحياء بشكل كامل في مدينة اللد، وفرق الإنقاذ تعمل على إخلاء المنازل في حي نفيه يراك في ظل ارتفاع منسوب المياه هناك. 

وذكرت أن حوالي 18000 إسرائيلي في حي جاني أفيف محاصرون بسبب الفيضانات، وأبلغت البلدية السكان أن طريق الدخول والخروج للحي يتم فقط بالقطار. 

وأشارت إلى أن الفيضانات غمرت مناطق أخرى وطرقات في وسط إسرائيل، في بتاح تكفا، ويفنه، ونتانيا، حيث أغلقت الشوارع وتحولت إلى برك مياه. 

ومن المتوقع أن تضعف الأمطار تدريجياً في الشمال والوسط، ومن المرتق أن يكون غدا الإثنين يوم صاف لكن البرد القارس سيستمر، فيما تنخفض درجة الحرارة يوم الثلاثاء بشكل كبير وستصبح أكثر برودة ، لكن بدون أمطار وسيكون الجو غائما جزئياً. 
 

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