الزراعة بغزة: نسبة هطول الأمطار بمحافظات غزة وصلت 51.2%

رام الله - دنيا الوطنقالت الإدارة العامة للتربة والري في وزارة الزراعة بغزة، اليوم الأحد، نسبة هطول الأمطار في كافة محافظات القطاع بلغت 51.2% من المعدل العام لكافة المحافظات.ووفق وكالة الرأي الفلسطينية، ذكرت أن عدد أيام هطول الأمطار وصلت لـ17 يوماً، وأن متوسط الهطول لكافة المناطق منذ بداية الموسم بلغ 186,5 ملم ومتوسط الهطول لهذا اليوم 75,4 ملم.فيما وصلت كمية الأمطار التي هطلت على كافة المحافظات الجنوبية منذ بداية الموسم 58,98 مليون متر مكعب، مبينةً أن أعلى هطول للأمطار سجل بيت حانون شمال القطاع بـ113ملم، وأن كمية الامطار التي هطلت لهذا اليوم 23،56 مليون متر مكعب.