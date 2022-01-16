دولي

عالمياً.. أكثر من خمسة مليون وفاة بفيروس (كورونا)

عالمياً.. أكثر من خمسة مليون وفاة بفيروس (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 326 مليوناً و151 ألفاً و693 حالة، وفق جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.

وقالت الجامعة، اليوم الأحد: "إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و535 ألفا و426 حالة".

وأضافت الجامعة: "أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 65 مليوناً و444 ألفاً و262 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 37 مليوناً و122 ألفاً و164 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل التي سجلت 22 مليوناً و981 ألفاً و851 حالة".

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