شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" تعلن نتائج مسابقة الطالب الجامعي الباحث في نسختها الثانية

"التعليم العالي" تعلن نتائج مسابقة الطالب الجامعي الباحث في نسختها الثانية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، نتائج المسابقة الوطنية في البحث العلمي للطالب الجامعي الباحث في نسختها الثانية.

وتهدف المسابقة لتشجيع البحث العلمي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية المنتظمين؛ لمواصلة نشاطاتهم ومبادراتهم البحثية، ونشر ثقافة البحث العلمي، وذلك بما يسهم في رفع جودة مخرجات الأبحاث في فلسطين، وتحقيق الجودة والتنمية المستدامة في القطاعات البحثية.

وشملت المسابقة أبحاثاً في خمسة مجالات وهي العلوم الطبية والصحية، والهندسة وعلومها، والتكنولوجيا ونظم المعلومات، والعلوم الاجتماعية والتربوية، والعلوم الإدارية والمالية، فاز خلالها 24 بحثاً عن تسع جامعات في درجتي البكالوريوس
والماجستير، من أصل 128 بحثاً تقدّمت للمسابقة.

وفي هذا السياق، بارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس للطلبة الفائزين، متمنياً للطلبة الآخرين الفوز في النسخة المقبلة من المسابقة، لافتاً إلى حرص الوزارة على تعزيز توجه الطلبة إلى البحث العلمي الهادف الذي يخدم المجتمع الفلسطيني والتنمية المستدامة.

وأكد أبو مويس العمل على توسيع نطاق هذه المسابقة لتطال أكبر عدد ممكن من طلبة مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

وجاءت النتائج على النحو الآتي:
الفائزون في المسابقة من طلبة الماجستير هم:

في مجال التكنولوجيا ونظم المعلومات فاز خالد المنيراوي، وأسامة أبو دحروج من الجامعة الإسلامية، وفي مجال العلوم الاجتماعية والتربوية معتصم غوادرة، ونائلة مطر من جامعة النجاح، وآية عمرو من جامعة القدس، وفي مجال العلوم
الإدارية والمالية لينا جردانة، ونور جنيدي من الجامعة العربية الأمريكية، ورائد حماد، وميساء قندس من الجامعة الإسلامية، وفي مجال العلوم الطبية والصحية بيسان جنازرة من جامعة البوليتكنك، ونور الدين طرده من جامعة القدس، والهندسة وعلومها فاز حازم الزاملي، وروان عبد اللطيف من الجامعة الإسلامية.

الفائزون في المسابقة من طلبة البكالوريوس هم:
في مجال التكنولوجيا ونظم المعلومات فاز محمد قبها، من الجامعة العربية الأمريكية، وصلاح الدين طميزة، ويزن قرجة من جامعة فلسطين الأهلية، وفي مجال العلوم الاجتماعية والتربوية فازت رؤى الصلحات من الجامعة الإسلامية، وإسلام الدربي، وهبة أبو ركبة من جامعة الأقصى، وفي مجال العلوم الإدارية والمالية،
مروان حمدية، وخالد حمدان، وسامي المدهون، وهاني عليان من جامعة غزة، وفي مجال العلوم الطبية والصحية فازت عائشة أبو فنار، وبيسان صلاح، ومعالم هرينات، وإيمان أبو خلف، وهديل الكركي، وإحسان العواودة، وإيمان مسودي من جامعة البوليتكنك، ورينال زعرب، ورغدة قشطة، ورشا الطويل، وأماني لافي، وراوية البردويل، وفاتن طباسي من جامعة الأزهر، وفي مجال الهندسة وعلومها، فاز معاذ أبو عسكر، ونبيل الحلبي، وهديل مطر، وهالة أبو شرخ من الجامعة الإسلامية.

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