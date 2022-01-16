أمريكا تمد مصر بثلاثة ملايين جرعة من لقاح (فايزر)

رام الله - دنيا الوطنكشف خالد عبد الغفار، القائم بعمل وزير الصحة والسكان في مصر، عن استقبال ثلاثة ملايين جرعة من لقاح فيروس (كورونا) من إنتاج شركة ( فايزر)، مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية.وقال عبدالغفار: "إن لقاح (فايزر) حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا"، وفق (اليوم السابع).وأضاف: "أن شحنة اللقاحات ستخضع للتحاليل والفحوصات اللازمة في معامل هيئة الدواء المصرية، للتأكد من أمان وفاعلية اللقاحات قبل توزيعها على مراكز التطعيمات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية".وأشار المتحدث باسم الوزارة الصحة إلى أن مصر استطاعت في وقت قصير توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا)، المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، والتي تضمنت لقاحات (سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا) وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس التاجي.