شؤون فلسطينية

راصد جوي يوضح تطورات المنخفض الجوي خلال الساعات المقبلة

راصد جوي يوضح تطورات المنخفض الجوي خلال الساعات المقبلة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، إن موجة من الأمطار تعم، صباح اليوم الأحد، في غالبية محافظات شمال ووسط البلاد، وأجزاء واسعة من جنوب الضفة وشمال قطاع غزة.

وأضاف العلامي، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إنه "خلال ساعات ما بعد الظهر وحتى المساء تتراجع الأمطار في الشمال، وتنتقل للجنوب بشكل أوسع بحيث تعم مختلف المحافظات الجنوبية وتصل حتى جنوب النقب".

وتابع: "ومع ساعات الليل تتوقف الأمطار في مختلف المناطق حيث تتدفق رياح قطبية جافة ويتشكل الصقيع والانجماد خاصة مع منتصف الليل وفجر الإثنين".

وأكد الراصد الجوي الفلسطيني أن الانجماد والصقيع متوقع أيضاً مع فجر الثلاثاء مع أجواء صحوة مستقرة.

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