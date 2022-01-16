شؤون فلسطينية

شاهد: بلدية غزة تبدأ بتجهيز برك إضافية لتجميع مياه الأمطار

شاهد: بلدية غزة تبدأ بتجهيز برك إضافية لتجميع مياه الأمطار
رام الله - دنيا الوطن
قالت لجنة الطوارئ في بلدية غزة، إنها تواصل معالجة آثار المنخفض الجوي الحالي، وشرعت باتخاذ إجراءات وخطوات جديدة ضمن جهودها في التعامل مع المنخفضات الجوية.

وأوضحت البلدية أن رئيس اللجنة مصطفى قزعاط ونائب رئيس البلدية تامر الريس وأمين سر المجلس البلدي لؤي عياد وأعضاء لجنة الطوارئ، تفقدوا برك تجميع مياه الأمطار في مدينة غزة.

وأطلعت اللجنة المجلس البلدي على وضع البرك وارتفاع منسوب المياه بداخلها، والذي أوعز بضرورة البدء بتجهيز برك إضافية لتجميع مياه الأمطار في خطوة استباقية للتخفيف من كميات المياه الواردة إلى بركة الشيخ رضوان.

وأكد رئيس اللجنة مصطفى قزعاط على ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير في أيار/ مايو الماضي، وفق وكالة (الرأي) المحلية.

وطالب الجهات الحكومية والمانحة بدعم ومساندة بلديات قطاع غزة في جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم في ظل الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة التي تواجهها بعد العدوان الأخير.

وأهابت لجنة الطوارئ بالمواطنين ضرورة التعاون مع طواقم البلدية وإتباع الإرشادات الصادرة عن وحدة العلاقات العامة والإعلام حول كيفية التعامل مع المنخفض الجوي، والتي يتم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للبلدية ووسائل الاعلام المختلفة لتلافي أي أضرار قد تقع بفعل المنخفض.

وكانت طواقم لجنة طوارئ الشتاء قد استبقت المنخفض الجوي وتفقدت كافة مصارف مياه الأمطا،ر لاسيما في المناطق المنخفضة والمتضررة، وقامت بإجراء عمليات صيانة مؤقتة للخطوط المستهدفة في العدوان الأخير لإعادتها للخدمة بالحد الأدنى.





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