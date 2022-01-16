ستة فصائل فلسطينية تصل الجزائر لبحث المصالحة الفلسطينية

منير الجاغوب

ديسمبر

وستستمع تلك الجهات، إلى رؤية كل فصيل، وستقوم بتقديمها لمكتب الرئيس الجزائري الذي سيجتمع مع مختلف الجهات السيادية بما فيها وزارة الخارجية، والتواصل مع الرئاسة الفلسطينية، من أجل التقدّم بالخطوات المتوقع التوصل إليها لعقد مؤتمر جامع يحقق المطلوب منه.





رام الله - دنيا الوطنوصلت وفود ستة فصائل فلسطينية إلى الجزائر، اليوم الأحد، لبحث ملف المصالحة وسبل إنجاح الحوار الوطني بدعوة من رئاسة الجمهورية الجزائرية.وتضم الفصائل الستة حركة (فتح)، و(حماس)، و(الجهاد الإسلامي)، (الجبهة الشعبية)، (الجبهة الديمقراطية)، و(الجبهة الشعبية).فيما أعلنت حركة (حماس)، تلقي رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، دعوة رسمية، لزيارة الجزائر، للتباحث حول سبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني، موضحةً أن هنية شكل وفداً من عضوي المكتب السياسي، خليل الحية، وحسام بدران، لزيارة الجزائر.ومن جهته، قالرئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة (فتح): "إن وفد حركة فتح برئاسة عزام الأحمد، يضم عضوا اللجنة المركزية، دلال سلامة ومحمد المدني، وبحضور سفير فلسطين في الجزائر فايز أبو عيطة".وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مع الرئيس محمود عباس في السادس من كانون أول/الماضي، على استضافة مؤتمر جامع للفصائل.وستبحث الجهات السيادية العليا في الجزائر، مع وفود الفصائل مع كل وفد (بشكل منفصل) الرؤية الفصائلية لإمكانية إحداث اختراق حقيقي في ملف المصالحة، ونجاح فكرة عقد جلسة جامعة يمكن من خلالها البناء على رؤية واضحة تتمثل بخطوات قابلة للتنفيذ على الأرض وتساهم في تعزيز الحوار الإيجابي ووقف التراشق الإعلامي، والعمل لتصحيح المسار.