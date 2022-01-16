الجيش الأردني: مقتل ضابط وإصابة ثلاثة جنود بإطلاق نار على الحدود مع سوريا

أعلن الجيش الأردني ، صباح اليوم الأحد، عن مقتل ضابط وإصابة ثلاثة جنود آخرين في إطلاق نار على الحدود مع سوريا.



وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "إنه وفي تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم الأحد، وعلى إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية أطلقت مجموعة من المهربين النار على قوات حرس الحدود، فتم الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك؛ مما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري".



وأضاف المصدر، وفق ما نقلت قناة (المملكة) الأردنية، أن "الاشتباك أسفر عن استشهاد النقيب محمد ياسين موسى الخضيرات، وإصابة ثلاثة أفراد تم إخلاؤهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري، وجاري متابعة حالتهم الصحية".



وبين المصدر، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة، مؤكداً أن القوات المسلحة الأردنية "تتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".





رام الله - دنيا الوطن