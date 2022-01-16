الشخرة: نحن في قلب الموجة الخامسة من (كورونا) ونتمنى أن نتخطاها بأقل الخسائر

أفاد كمال الشخرة

المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، بأنه

خلال اليوم أو غداً سيتم الإعلان عن حالات جديدة تم اكتشافها مصابة بمتحور (أوميكرون)، وحتى الآن الإصابات بلغت 700 حالة موزعة في كل المحافظات.

وقال الشخرة في حديثٍ لإذاعة (صوت فلسطين): "نحن في الموجة الخامسة من الوباء حالياً، ونتمنى أن نتخطاها بأقل الخسائر، وارتفاع إصابات (كورونا) أصبح بشكل كبير مقارنة مع النسبة المئوية التي تؤخذ للعينات، وهذا خطير".



وأضاف:" المتحور الجديد ليس خطيراً، ولكن الخطير هو الانتشار الواسع له، خاصة في صفوف من لم يتلقوا اللقاحات، ولدينا للأسف الشديد نسب مئوية مرتفعة للفحوصات الإيجابية للمواطنين مقارنة بالعينات المسحوبة، تصل لـ30% و20% في بعض المحافظات وهذا شيء خطير".



وتابع: "نسبة الإدخال للمشافي ارتفعت، ولدينا الآن 100 حالة داخل المشافي وهو رقم كبير بالنسبة لفلسطين"، موضحاً أن هناك 53 حالة في غرف العناية المكثفة، و20 حالة تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.



وذكر خلال حديثه: "نتوقع ازدياد عدد الإصابات، ونتمنى من كل مخالط التوجه لأخذ العينات لفحصه والدخول في الحجر الصحي"، مشدداً على أن الأجواء الباردة والأمطار التي تشهدها البلاد هذه الأيام تساعد في ارتفاع حالات الإصابة بالأمراض.





رام الله - دنيا الوطن