الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مواطنين من نابلس وقلقيلية



وأوضح أنَّ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس بلغت (4084) اقتحاما، فيما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في

مناطق مختلفة (4210) حواجز.





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، مواطنين، خلال اقتحامها مدينتي نابلس وقلقيلية بالضفةالغربية.ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال حي المخفية غرب المدينة، واعتقلت القيادي في الجبهة الشعبية الأسير المحرر حسام الرزة، بعد محاصرة منزله ومداهمته وتفتيشه.وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية، الشاب أحمد زهير شتيوي (32 عاما)، أثناء مروره عبر حاجز بين بلدة جيوس وقرية النبي الياس شرق المدينة.وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريبمحتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.ورصد المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية في تقريره السنوي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة والقدس المحتلة (34017) انتهاكا ارتكبتها قوات الاحتلال والمستوطنين.ووثق التقرير استشهاد (94) مواطنًا، وإصابة (11092) آخرين، واعتقال (5286) مواطنًا.