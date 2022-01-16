شاهد: الدفاع المدني يُنفذ 152 مهمة منذ بدء المنخفض الجوي

















رام الله - دنيا الوطننفّذت طواقم الدفاع المدني بمحافظات قطاع غزة 152 مهمة مختلفة، خلال المنخفض الجوي الذي يمر بالأراضي الفلسطينية منذ ظهر الخميس الماضي وحتى مساء أمس السبت.وتركزت طبيعة الحوادث الناتجة عن المنخفض الجوي، في تجمعات مياه الأمطار، وتطاير ألواح معدنية عن أسطح بعض المنازل، وسقوط أشجار، وحرائق.وقال تقرير صادر عن وحدة العلاقات العامة والإعلام بالدفاع المدني: "أن فرق الإنقاذ تعاملت مع تطاير ألواح معدنية في سبع منازل، وتنفيذ 11 جولة تفقدية لمناطق تجمعات مياه الأمطار، بالإضافة إلى تنفيذ 82 مهمة شفط مياه من (منازل وبرك)".وأشار التقرير إلى أن فرق الإنقاذ عملت على سحب 15 سيارة علقت في تجمع لمياه الأمطار، كما أخلت خمسة مواطنين من منزلهم لتعرضه لخطر الأمطار، بالإضافة لمعاينة 14 منزلاً متضرراً بالمياه، وإزالة شجرة سقطت بفعل الرياح والأمطار.ولفت إلى أن فرق الإطفاء أخمدت تسعة حرائق، فيما نقلت طواقم الإسعاف سبعة مواطنين للمستشفيات لتقديم العلاج اللازم لهم.وأضافت في تصريح مقتضب أن أطقمها لا زالت قيد الاستنفار من أجل تلبية استغاثات المواطنين والتعامل مع أي طارئ.وأهابت مديرية الدفاع المدني بالمواطنين الاتصال على الرقم 102 في حال التعرض لأي حادث أو طارئ.