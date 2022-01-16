عضو كونغرس: إسرائيل مسؤولة عن استشهاد المسن عمر عبد المجيد

بيتي ماكولوم

رام الله - دنيا الوطنحملّتعضو الكونغرس الأميركي، اليوم الأحد، إسرائيل المسؤولية عن استشهاد المواطن عمر عبد الجليل أسعد (80) عاماً، وهو أميركي من أصول فلسطينية، من قرية جلجليا، شمال رام الله، بعد احتجازه وتكبيله والاعتداء عليه.وأدانت عضو الكونغرس الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، هذا الاستهداف، واعتبرته ضحية أخرى للاحتلال الإسرائيلي الوحشي، وقدمت تعازيها لعائلته في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "هذا الأسبوع، تم الاعتداء على عمر عبد المجيد ويعيش في الضفة الغربية وضربه من قبل جنود إسرائيليين، وتركه ليموت".وتبنت ماكولوم حملة لجمع تواقيع أعضاء من الكونغرس على رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأميركية توني بلينكن تطالبه بمتابعة التحقيق في ظروف استشهاد المسن أسعد، فيما يجري نشطاء من أنصار الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة حملة اتصالات مع أعضاء كونغرس آخرين لتبني قضية التحقيق بظروف استشهاد اسعد.