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السودان: البرهان يتسلم خطة إفريقية للخروج من الأزمة

السودان: البرهان يتسلم خطة إفريقية للخروج من الأزمة
عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان
رام الله - دنيا الوطن
تسلم عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أمس السبت، رسالة خطية من موسي فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، تتعلق برؤية الاتحاد حول التطورات السياسية بالسودان وسبل الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.

وأكد أديوي بانكولي، المبعوث الإفريقي، ومفوض السلم والأمن، الذي سلم الرسالة، في تصريح صحفي، استعداد الاتحاد الإفريقي لدعم التوافق السياسي بين كافة الأطراف السياسية من أجل تحقيق الانتقال السياسي بالسودان.

وشدد بانكولي على التزام الاتحاد الإفريقي، بالتشاور مع الحكومة وأصحاب المصلحة وكافة المكونات المجتمعية، للوصول إلى حل سياسي سلمي قابل للتنفيذ، بحسب ما نقل موقع (سكاي نيوز).

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي عن قلق الاتحاد الإفريقي تجاه الأوضاع التي يمر بها السودان، باعتباره أحد الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقي، مؤكداً التزام الاتحاد باحترام سيادة السودان.

ودعا مفوض الاتحاد الإفريقي إلى نبذ العنف وتغليب المصلحة الوطنية في السودان، لافتاً إلى أن الأمر يتطلب إرادة قوية من جميع الأطراف.

وأضاف أن الاتحاد الإفريقي حريص على التواصل مع جميع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي، للوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية بالسودان، دون التجاوز لدور الاتحاد الإفريقي في هذا الصدد.

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