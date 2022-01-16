عدة ولايات أمريكية تعلن حالة الطوارئ تحسباً لعاصفة ثلجية شديدة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت أربع ولايات أمريكية، اليوم الأحد، عن حالة الطوارئ قبل العاصفة الثلجية المتوقع أن تضرب السواحل الجنوبية والشرقية.وبحسب صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، فإن ولايات (فيرجينيا ونورث كارولينا وساوث كارولينا وجورجيا) أعلنت جميعا الطوارئ؛ تحسبا للعاصفة.ولفتت إلى أن تحذيرات هيئة الأرصاد الأمريكية الوطنية من آثار العاصفة الشتوية ستظل قائمة في عدة ولايات حتى غد الإثنين.وتوقعت الهيئة أن تكون العاصفة الثلجية شديدة وواسعة النطاق على الساحل الشرقي، وأن يصل ارتفاع الثلوج إلى نحو 12 بوصة في ولاية (فيرجينيا) التي ضربتها عاصفة شتوية شديدة في وقت سابق من هذا الشهر.