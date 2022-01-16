عاجل

  • الجيش الأردني: ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة بعد الاشتباكات على الحدود مع سوريا

  • الجيش الأردني: مقتل ضابط وإصابة ثلاث جنود في إطلاق نار على الحدود مع سوريا

شؤون فلسطينية

في ظل المنخفض الجوي.. طالع حالة الطرق بشوراع غزة

في ظل المنخفض الجوي.. طالع حالة الطرق بشوراع غزة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت إدارة المرور والنجدة، اليوم الأحد، أن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية. 

ولفتت إلى أنه في ظل تعرض البلاد لمنخفض جوي شديد مصحوب بالرياح والأمطار، يتوجب على مستخدمي الطريق السير بحذر مع إبقاء إضاءة المصابيح لإتضاح الرؤية وكذلك تفقد عمل المساحات وعدم السرعة.

ونوهت لاستمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق. 

وأشارت إلى استمرار أعمال إزالة برج الجوهرة، مع وجود إغلاق كلي لشارع الجلاء المسار الغربي من مفترق أبو ايوب الأنصاري حتى ضبيط، وكذلك شارع الوحدة المسار الشمالي من مفترق الوحدة 2000 حتى ضبيط. 


أخبار ذات صلة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مواطنين من نابلس وقلقيلية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مواطنين من نابلس وقلقيلية

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من نابلس

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من نابلس

شاهد: الدفاع المدني يُنفذ 152 مهمة منذ بدء المنخفض الجوي

شاهد: الدفاع المدني يُنفذ 152 مهمة منذ بدء المنخفض الجوي

عضو كونغرس: إسرائيل مسؤولة عن استشهاد المسن عمر عبد المجيد

عضو كونغرس: إسرائيل مسؤولة عن استشهاد المسن عمر عبد المجيد

شاهد: الأشغال بغزة تنجز 25% من إعادة إعمار برج المجمع الإيطالي

شاهد: الأشغال بغزة تنجز 25% من إعادة إعمار برج المجمع الإيطالي

اشتباك بين مقاومين والاحتلال ورشق حافلة مستوطنين بالحجارة بنابلس

اشتباك بين مقاومين والاحتلال ورشق حافلة مستوطنين بالحجارة بنابلس

دعوات فلسطينية لحشد شعبي مساند لأهالي النقب

دعوات فلسطينية لحشد شعبي مساند لأهالي النقب

حماس تستنكر تهديدات الاحتلال باعتقال كوادر الجبهة الشعبية

حماس تستنكر تهديدات الاحتلال باعتقال كوادر الجبهة الشعبية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من نابلس

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من نابلس

اشتباك بين مقاومين والاحتلال ورشق حافلة مستوطنين بالحجارة بنابلس

اشتباك بين مقاومين والاحتلال ورشق حافلة مستوطنين بالحجارة بنابلس

دعوات فلسطينية لحشد شعبي مساند لأهالي النقب

دعوات فلسطينية لحشد شعبي مساند لأهالي النقب

حماس تستنكر تهديدات الاحتلال باعتقال كوادر الجبهة الشعبية

حماس تستنكر تهديدات الاحتلال باعتقال كوادر الجبهة الشعبية

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ16

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ16

حالة المعابر في قطاع غزة

حالة المعابر في قطاع غزة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الاثنين

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الاثنين

منوعات

&#34;منك لله&#34;.. والد ياسمين صبري يشن هجوماً شرساً عليها بعد تصريحاتها الأخيرة

"منك لله".. والد ياسمين صبري يشن هجوماً شرساً عليها بعد تصريحاتها الأخيرة

شاهد: رقص أكرم حسني وآيتن عامر داخل الكواليس يصدم الجمهور

شاهد: رقص أكرم حسني وآيتن عامر داخل الكواليس يصدم الجمهور

بعد إصابة والدتها بـ(كورونا).. مي عز الدين تدخل العزل الصحي

بعد إصابة والدتها بـ(كورونا).. مي عز الدين تدخل العزل الصحي

شاهد: أصالة نصري تصدم الجمهور بلون شعرها الجريء

شاهد: أصالة نصري تصدم الجمهور بلون شعرها الجريء

بفيديو طريف.. مها أحمد ترد على سؤال جمهورها عن موعد عودتها للتمثيل

بفيديو طريف.. مها أحمد ترد على سؤال جمهورها عن موعد عودتها للتمثيل

شاهد: نادين نجيم بوصلة رقص على أنغام &#34;الغزالة رايقة&#34;

شاهد: نادين نجيم بوصلة رقص على أنغام "الغزالة رايقة"

شاهد: عائلة سمير غانم تحتفل بعيد ميلاده الأول بعد رحيله

شاهد: عائلة سمير غانم تحتفل بعيد ميلاده الأول بعد رحيله

شاهد: لأول مرة.. إيميه صيّاح تكشف عن ملامح توأميها بيوم ميلادهما

شاهد: لأول مرة.. إيميه صيّاح تكشف عن ملامح توأميها بيوم ميلادهما

شاهد: بهذه الطريقة ياسمين رئيس تعلن إصابتها بـ(كورونا)

شاهد: بهذه الطريقة ياسمين رئيس تعلن إصابتها بـ(كورونا)

لأول مرة.. كاريس بشار تنشر صورة لوالدتها بعد رحيلها

لأول مرة.. كاريس بشار تنشر صورة لوالدتها بعد رحيلها

عربي

الكويت تُأجل ضم أول دفعة من النساء إلى الجيش لحين رأي شرعي رسمي

الكويت تُأجل ضم أول دفعة من النساء إلى الجيش لحين رأي شرعي رسمي

الأردن يعلن حالة الطوارئ في البلاد بسبب المنخفض الجوي

الأردن يعلن حالة الطوارئ في البلاد بسبب المنخفض الجوي

فرنسا تستقبل السفير الجزائري في قصر الإليزيه

فرنسا تستقبل السفير الجزائري في قصر الإليزيه

الأردن: تسجيل 15 وفاة و2387 إصابة بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل 15 وفاة و2387 إصابة بفيروس (كورونا)