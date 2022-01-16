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الكويت تُأجل ضم أول دفعة من النساء إلى الجيش لحين رأي شرعي رسمي

الكويت تُأجل ضم أول دفعة من النساء إلى الجيش لحين رأي شرعي رسمي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الكويتية عن تأجيل إقامة الدورة التدريبية للدفعة النسائية الأولى، مؤكدة أن التحاق أولى دفعات المتقدمات للجيش، سيكون بعد رأي شرعي رسمي بهذا الشأن.

وخلال استقبال مجموعة من علماء ومشايخ الدين في البلاد، اعتبر وزير الدفاع الكويتي أن التمسك بالأحكام والضوابط الشرعية للدين الإسلامي الحنيف لا مجال فيها للأهواء والآراء والرغبات الشخصية، لافتاً إلى أن الدستور الكويتي الذي أقسموا على المحافظة عليه والعمل بموجب أحكامه، قد جعل الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع، وهو ما يحرصون عليه في جميع أعمالهم وقراراتهم.

من جانبهم، شدد علماء ومشايخ الدين على ضرورة مراعاة الضوابط في عمل المرأة ببعض الوظائف الخاصة بالسلك العسكري، وذلك من خلال استفتاء هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وأمر وزير الدفاع بعد اللقاء الجهات المعنية بتأجيل إقامة الدورة لحين مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الشأن، كما وعد بأن العمل على التحاق أولى دفعات المتقدمات للجيش الكويتي سوف يكون بعد وصول رد هيئة الإفتاء الرسمي، والنظر فيما يتضمنه من أحكام وضوابط وشروط، يتم أخذها بعين الاعتبار والعمل بمقتضاها.

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