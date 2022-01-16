شاهد: تسونامي في اليابان وجزر المحيط الهادي بعد ثوران بركاني في تونغا

رام الله - دنيا الوطنثار بركان تحت الماء قبالة تونغا، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، مما أثار تحذيرات من حدوث موجات مد بحري عاتية (تسونامي)، فيما تم رصد أمواج مد في عدد من جزر جنوب المحيط الهادي، حيث أظهرت لقطات مصورة نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجات تقتحم بيوتاً على الساحل.وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات من حدوث تسونامي مساء أمس السبت، متوقعةً وصول الأمواج إلى ارتفاع يبلغ ثلاثة أمتار في جزر أمامي في الجنوب، وفي وقت سابق، تم تسجيل موجات هناك يزيد ارتفاعها على متر.بدورها، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أنه لم يتم تسجيل أي أضرار أو إصابات، ثم قطعت البث للإعلان عن التحذير من تسونامي الصادر عن وكالة الأرصاد، والذي يغطي كامل الساحل الشرقي للأرخبيل الياباني.من جانبه، قال مركز لرصد موجات التسونامي مقره الولايات المتحدة، إنه رصد أمواج مد في عاصمة تونغا وعاصمة ساموا الأمريكية، بحسب ما نقل موقع (سبوتنيك بالعربي).وفي أستراليا، ذكرت هيئة رصد الزلازل أن البركان ثار الساعة 0410 بتوقيت غرينتش على بعد حوالي 65 كيلومترا شمالي نوكو ألوفا عاصمة تونغا، وتسبب في موجات مد ارتفاعها 1.2 متر.وأشارت الهيئة إلى أنها تواصل متابعة الوضع، لكنها لم تصدر تحذيرا بالنسبة للبر الرئيسي في أستراليا أو جزرها أو الأراضي التابعة لها.وقال مركز التحذير من موجات تسونامي في المحيط الهادي، إنه رصد موجات ارتفاعها 2.7 قدم (83 سنتيمترا) في نوكو ألوفا وموجات ارتفاعها قدمان في باجو باجو عاصمة ساموا الأمريكية.وأصدرت فيجي تحذيراً من موجات مد وحثت السكان على تجنب الشواطئ، "نظرا لوجود تيارات قوية وموجات خطيرة"، فيمال لم يصدر حتى الآن أي تقارير عن إصابات.وفي نيوزيلندا، أصدرت إدارة الطوارئ تحذيراً من إمكانية حدوث مد بحري على السواحل الشمالية والشرقية.