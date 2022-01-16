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الأردن يعلن حالة الطوارئ في البلاد بسبب المنخفض الجوي

الأردن يعلن حالة الطوارئ في البلاد بسبب المنخفض الجوي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الإدارة المحلية الأردنية، أمس السبت، عن حالة الطوارئ القصوى فى محافظات الشمال والوسط، بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب المملكة.

ودعت الوزارة من غرف الطوارئ الرئيسية في الوزارة وفي البلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية والتعاون التعامل الفورى مع أي أحداث طارئة قد تصاحب المنخفض الجوي، 

وأكدت الوزارة على ضرورة متابعة أوضاع المناطق فيها أولا بأول خاصة المناطق الساخنة، وإبلاغ غرفة الطوارئ الرئيسية في الوزارة بالتطورات فوراً.

كما طالبت بالتنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية، والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى في مناطقها، وتقديم كافة الجهود، والإمكانيات المتاحة لديها لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي قد ترافق المنخفض.

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