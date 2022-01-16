اشتباك بين مقاومين والاحتلال ورشق حافلة مستوطنين بالحجارة بنابلس

رام الله - دنيا الوطناشتبك مقاومون فلسطينيون النار، مع قوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة في منطقة جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.وأفادت مصادر محلية أن الاشتباك المسلح اندلع بعد استهداف المقاومين بؤرة "افيتار" الاستيطانية الجاثمة على قمة جبل صبيح.واستنفرت قوات الاحتلال وعززت من تواجدها في المكان وسط إطلاق وابل من قنابل الإنارة في المنطقة.ولفتت المصادر المحلية، إلى أن أهالي بلدة بيتا استقبلوا سماع دوي الاشتباكات بالتكبيرات والتهليل وإطلاق الهتافات الداعمة للمقاومة.وتشهد منطقة جبل صبيح، منذ منتصف العام الماضي فعاليات أسبوعية ضمن الخطوات الهادفة إلى إزالة البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي الجبل.وتتخلل الفعاليات مواجهات عنيفة يطلق فيها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.