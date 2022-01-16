دعوات فلسطينية لحشد شعبي مساند لأهالي النقب

رام الله - دنيا الوطندعا نشطاء وقادة فلسطينيون، إلى أوسع تحرك شعبي مساند لأهالي النقب المحتل في نضالهم الثوري ضد سياسات التطهير العرقي التي تنفذها سلطات الاحتلال بحقهم.ويعتزم نشطاء من مدينة يافا تنظيم وقفة غدا الساعة السابعة مساء على دوار الساعة بالمدينة، داعين إلى المشاركة الشعبية فيها، للتعبير عن مؤازة ودعم صمود سكان القرى الفلسطينية المهمشة بالنقب.بدوره، توعد الشيخ أسامة العقبي، القيادي في الحركة الإسلامية في الداخل المحتل وعضو لجنة التوجيه العليا لفلسطينيي النقب، حكومة الاحتلال بمظاهرة سلمية تكون أضعاف مثيلتها التي خرجت أمس الجمعة، في حال استمرت بسياساتها الحالية ضد سكان النقب.وقال العقبي: "لن نسمح بضرب بناتنا واعتقالاهن، وسنزأر في وجوه هؤلاء الغزاة بكل حق وقوة..وفي وقت سابق اليوم، أكد القيادي في حركة حماس، حسين أبو كويك، أن المصاب الجلل والعظيم الواقع على سكان النقب يستدعي أوسع حملة تضامن شعبية معهم.وقال أبو كويك، إنّ هبة شعبنا في النقب تدل على أنه ما يزال يمتلك القوة والطاقة النضال والمقاومة من أجل الدفاع عن أرضه وحقوقه ومكتسباته.وأعلن التضامن الكامل كشعب واحد موحد مع أبناء شعبنا الفلسطيني في النقب المحتل، مؤكدا الرفض القاطع لمشاريع التهجير والإحلال والاستيطان التي تمارسها حكومة الاحتلال المتطرفة.