حماس تستنكر تهديدات الاحتلال باعتقال كوادر الجبهة الشعبية

رام الله - دنيا الوطناستنكرت دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بالضفة الغربية ما قامت به قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم من لصق منشورات تهدد باعتقال كل من ينتمي للجبهة الشعبية.واعتبرت الدائرة في هذا السلوك محاولة فاشلة لتغييب العمل الفصائلي عن ساحة الضفة الغربية، والاستفراد بمكون وطني من مكونات شعبنا وحالتنا النضالية في وجه الاحتلال.وقالت حماس: إنَّ استمرار الاحتلال في سلوكه العنصري والإرهابي بحق شعبنا يجعل من الضرورة تكاثف الفعل الوطني لوضع استراتيجية نضالية تضمن تكتل الكل الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وحرمانه من الاستفراد بأي من مكونات شعبنا.وأضافت: إن شعبنا الفلسطيني بفصائله وقواه الحية كافة سيواصل النضال المشروع ضد الاحتلال ومستوطنيه، وسيواصل الأبطال إشعال الأرض تحت أقدام الاحتلال في كل نقاط التماس، ومنعه من التغول على شعبنا وحقوقنا ومكتسباتنا الوطنية.