فرنسا تستقبل السفير الجزائري في قصر الإليزيه

رام الله - دنيا الوطنكشف بيان لسفارة الجزائرية بفرنسا، أمس السبت، عن استقبال فرنسا لسفيرها بباريس محمد عنتر داود بكل من الإليزيه (الرئاسة الفرنسية) و وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية.وذكر البيان "السفير محمد عنتر داود قد استُقبل يوم الخميس 13 يناير 2022 تباعا من طرف الامين العام للإليزيه السيد أليكسي كوهلر ثم مديرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية السيدة آن قيقن".وخلال اللقاء، رحب المسؤولان الفرنسيان بمواصلة الاتصالات بين الطرفين، معربين عن أملهما في أن تفتح عودة السفير الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.بدوره، قال الدبلوماسي الجزائري في فرنسا: "إن عودته التي جاءت بناء على تعليمة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نابعة من الحرص على المضي قدما من خلال المشاورات التي تعد السبيل الوحيد الذي من شأنه تحقيق التوافقات حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".من جانبه، أكد الأمين العام للرئاسة الفرنسية ارادة السلطات الفرنسية على أعلى مستوى في الحفاظ على الطابع الاستثنائي لعلاقاتنا في إطار التهدئة و الثقة و الاحترام المتبادل.