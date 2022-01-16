عدّاء من غزة يفوز بالمركز الأول في سباق ماراثون مصر الدولي

رام الله - دنيا الوطنفاز العداء الدولي الفلسطيني سامي نتيل، لاعب نادي خدمات المغازي وسط قطاع غزة، بالمركز الأول في سباق ماراثون مصر الدولي.وقطع نتيل، خلال الماراثون الذي أقيم في محافظة الأقصر المصرية، مسافة خمسة كيلو متر بزمن ستة عشر دقيقة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وشارك في السباق، 32 دولة حول العالم أبرزها الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، واليونان، وإيطاليا، وألمانيا، والأردن، ومصر، والصين، وتايوان، وبلجيكا، وهولندا، وفرنسا، والبرتغال، وبولندا، والمجر.وأقيم الماراثون للسنة التاسعة والعشرين على التوالي، تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة ومحافظة الأقصر، حيث يعد أقدم سباق يقام في أفريقيا والشرق الأوسط.