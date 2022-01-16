دولي

إطلاق سراح جميع الرهائن بكنيس يهودي ومقتل محتجزهم في تكساس الأميركية

إطلاق سراح جميع الرهائن بكنيس يهودي ومقتل محتجزهم في تكساس الأميركية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
انتهت عملية احتجاز أربعة رهائن في كنيس يهودي بمدينة كوليفيل في ولاية تكساس الأميركية، صباح اليوم الأحد، بإطلاق سراحهم جميعاً ومقتل محتجزهم، ولا تزال الدوافع غامضة.

وأعلن حاكم ولاية تكساس إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين عقب عملية أمنية، كما أكد مسؤول أمني مقتل محتجزهم.

ووفق (الجزيرة)، فإن العملية انتهت بعد نحو عشر ساعات من تفاوض الشرطة مع المحتجز، وسمع شهود عيان أصوات انفجار وإطلاق نار، ثم تم الإعلان عن مقتل المحتجز وتحرير الرهائن الثلاث، وذلك بعد ساعات من تحرير رهينة رابعة، وجميعهم بخير ولم يمسهم أذى.

وبدوره، أدان مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية احتجاز الرهائن في الكنيس، ووصف الواقعة بأنها هجوم معاد للسامية وملعون وغير مقبول، حسب تعبيره، معبراً عن تضامنه مع يهود أميركا قائلاً: "لا مبرر لهذه الجريمة".

ومساء أمس السبت، أعلنت الشرطة الأمريكية في مدينة كوليفيل بولاية تكساس الأمريكية، في سلسلة تغريدات لها، أن رجلاً مسلحاً احتجز، رهائن في كنيس "بيث إسرائيل" في المدينة.

وذكرت شرطة كوليفيل أن فرق (SWAT) وصلت إلى المكان، وأنه تم إجلاء جميع السكان في المنطقة المجاورة، ودعت لتجنب المنطقة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

أخبار ذات صلة

أمريكا تؤكد استعدادها لدعم تونجا بعد الثوران البركاني

أمريكا تؤكد استعدادها لدعم تونجا بعد الثوران البركاني

عدة ولايات أمريكية تعلن حالة الطوارئ تحسباً لعاصفة ثلجية شديدة

عدة ولايات أمريكية تعلن حالة الطوارئ تحسباً لعاصفة ثلجية شديدة

شاهد: تسونامي في اليابان وجزر المحيط الهادي بعد ثوران بركاني في تونغا

شاهد: تسونامي في اليابان وجزر المحيط الهادي بعد ثوران بركاني في تونغا

زلازل متتالية تضرب مناطق مختلفة في إيران

زلازل متتالية تضرب مناطق مختلفة في إيران

إيران تعلن تسجيل أول ثلاث وفيات بمتحور (أوميكرون)

إيران تعلن تسجيل أول ثلاث وفيات بمتحور (أوميكرون)

الولايات المتحدة: مسلح يحتجز رهائن في كنيس بولاية تكساس

الولايات المتحدة: مسلح يحتجز رهائن في كنيس بولاية تكساس

إسرائيل تسجّل أكثر من 50 ألف إصابة بـ(كورونا) في عطلة نهاية الأسبوع

إسرائيل تسجّل أكثر من 50 ألف إصابة بـ(كورونا) في عطلة نهاية الأسبوع

بومبيو: اغتيال سليماني كان ضروريا للحفاظ على حياة وأمن الأمريكيين

بومبيو: اغتيال سليماني كان ضروريا للحفاظ على حياة وأمن الأمريكيين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من نابلس

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من نابلس

شاهد: الدفاع المدني يُنفذ 152 مهمة منذ بدء المنخفض الجوي

شاهد: الدفاع المدني يُنفذ 152 مهمة منذ بدء المنخفض الجوي

في ظل المنخفض الجوي.. طالع حالة الطرق بشوراع غزة

في ظل المنخفض الجوي.. طالع حالة الطرق بشوراع غزة

اشتباك بين مقاومين والاحتلال ورشق حافلة مستوطنين بالحجارة بنابلس

اشتباك بين مقاومين والاحتلال ورشق حافلة مستوطنين بالحجارة بنابلس

دعوات فلسطينية لحشد شعبي مساند لأهالي النقب

دعوات فلسطينية لحشد شعبي مساند لأهالي النقب

حماس تستنكر تهديدات الاحتلال باعتقال كوادر الجبهة الشعبية

حماس تستنكر تهديدات الاحتلال باعتقال كوادر الجبهة الشعبية

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ16

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ16

حالة المعابر في قطاع غزة

حالة المعابر في قطاع غزة

منوعات

صبري عبد المنعم يكشف حقيقة فقدانه التام للبصر

صبري عبد المنعم يكشف حقيقة فقدانه التام للبصر

&#34;منك لله&#34;.. والد ياسمين صبري يشن هجوماً شرساً عليها بعد تصريحاتها الأخيرة

"منك لله".. والد ياسمين صبري يشن هجوماً شرساً عليها بعد تصريحاتها الأخيرة

شاهد: رقص أكرم حسني وآيتن عامر داخل الكواليس يصدم الجمهور

شاهد: رقص أكرم حسني وآيتن عامر داخل الكواليس يصدم الجمهور

بعد إصابة والدتها بـ(كورونا).. مي عز الدين تدخل العزل الصحي

بعد إصابة والدتها بـ(كورونا).. مي عز الدين تدخل العزل الصحي

شاهد: أصالة نصري تصدم الجمهور بلون شعرها الجريء

شاهد: أصالة نصري تصدم الجمهور بلون شعرها الجريء

بفيديو طريف.. مها أحمد ترد على سؤال جمهورها عن موعد عودتها للتمثيل

بفيديو طريف.. مها أحمد ترد على سؤال جمهورها عن موعد عودتها للتمثيل

شاهد: نادين نجيم بوصلة رقص على أنغام &#34;الغزالة رايقة&#34;

شاهد: نادين نجيم بوصلة رقص على أنغام "الغزالة رايقة"

شاهد: عائلة سمير غانم تحتفل بعيد ميلاده الأول بعد رحيله

شاهد: عائلة سمير غانم تحتفل بعيد ميلاده الأول بعد رحيله

شاهد: لأول مرة.. إيميه صيّاح تكشف عن ملامح توأميها بيوم ميلادهما

شاهد: لأول مرة.. إيميه صيّاح تكشف عن ملامح توأميها بيوم ميلادهما

شاهد: بهذه الطريقة ياسمين رئيس تعلن إصابتها بـ(كورونا)

شاهد: بهذه الطريقة ياسمين رئيس تعلن إصابتها بـ(كورونا)

عربي

زلزال بقوة 5 درجات يضرب منطقة الخليج العربي

زلزال بقوة 5 درجات يضرب منطقة الخليج العربي

السودان: البرهان يتسلم خطة إفريقية للخروج من الأزمة

السودان: البرهان يتسلم خطة إفريقية للخروج من الأزمة

الكويت تُأجل ضم أول دفعة من النساء إلى الجيش لحين رأي شرعي رسمي

الكويت تُأجل ضم أول دفعة من النساء إلى الجيش لحين رأي شرعي رسمي

الأردن يعلن حالة الطوارئ في البلاد بسبب المنخفض الجوي

الأردن يعلن حالة الطوارئ في البلاد بسبب المنخفض الجوي