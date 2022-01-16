إطلاق سراح جميع الرهائن بكنيس يهودي ومقتل محتجزهم في تكساس الأميركية

ومساء أمس السبت،

رام الله - دنيا الوطنانتهت عملية احتجاز أربعة رهائن في كنيس يهودي بمدينة كوليفيل في ولاية تكساس الأميركية، صباح اليوم الأحد، بإطلاق سراحهم جميعاً ومقتل محتجزهم، ولا تزال الدوافع غامضة.وأعلن حاكم ولاية تكساس إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين عقب عملية أمنية، كما أكد مسؤول أمني مقتل محتجزهم.ووفق (الجزيرة)، فإن العملية انتهت بعد نحو عشر ساعات من تفاوض الشرطة مع المحتجز، وسمع شهود عيان أصوات انفجار وإطلاق نار، ثم تم الإعلان عن مقتل المحتجز وتحرير الرهائن الثلاث، وذلك بعد ساعات من تحرير رهينة رابعة، وجميعهم بخير ولم يمسهم أذى.وبدوره، أدان مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية احتجاز الرهائن في الكنيس، ووصف الواقعة بأنها هجوم معاد للسامية وملعون وغير مقبول، حسب تعبيره، معبراً عن تضامنه مع يهود أميركا قائلاً: "لا مبرر لهذه الجريمة".أعلنت الشرطة الأمريكية في مدينة كوليفيل بولاية تكساس الأمريكية، في سلسلة تغريدات لها، أن رجلاً مسلحاً احتجز، رهائن في كنيس "بيث إسرائيل" في المدينة.وذكرت شرطة كوليفيل أن فرق (SWAT) وصلت إلى المكان، وأنه تم إجلاء جميع السكان في المنطقة المجاورة، ودعت لتجنب المنطقة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).