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شؤون فلسطينية

تطورات المنخفض الجوي اليوم الأحد

تطورات المنخفض الجوي اليوم الأحد
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، وتسقط  بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد أحياناً الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 70 كم/ساعة والبحر مائجاً.

هذه الليلة  يكون الجو شديد البرودة ومتوقع تشكل الصقيع و الانجماد في معظم المناطق، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج. 

والاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام وشديد البرودة في معظم المناطق حيث متوقع تشكل الصقيع والانجماد في معظم المناطق خاصة خلال ساعات الصباح الباكر وساعات المساء والليل حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود ست درجات مئوية والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية حيث تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية ويتوقع تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر، واعتباراً من ساعات المساء تنشط سرعة الرياح تدريجياً ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الأمطار في ساعات الليل خاصة على المناطق الشمالية الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، تسقط  بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ساعة والبحر مائجا.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح 3-التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وتشكل الصقيع والانجماد اعتباراً من ساعات مساء يوم الأحد.                  

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