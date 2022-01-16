مصر تسجل ارتفاعاً في أعداد الإصابات بـ(كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد عن تسجيل 1101 إصابة جديدة و26 وفاة بفيروس (كورونا) في البلاد خلال 24 ساعة الماضية.وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: "إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 398879 من ضمنهم 332531 حالة تم شفاؤها، و 22123 حالة وفاة"، وفق موقع الوزارة.وأضاف: "أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ آيار/مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس (كورونا)".وأشار عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة المستجدات لفيروس (كورونا)، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.