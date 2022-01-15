دولي

الولايات المتحدة: مسلح يحتجز رهائن في كنيس بولاية تكساس

الولايات المتحدة: مسلح يحتجز رهائن في كنيس بولاية تكساس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة الأمريكية في مدينة كوليفيل بولاية تكساس الأمريكية، في سلسلة تغريدات لها، أن رجلاً مسلحاً احتجز، مساء اليوم السبت، احتجز رجل مسلح، مساء اليوم السبت، رهائن في كنيس "بيث إسرائيل" في المدينة.

وذكرت شرطة كوليفيل أن فرق SWAT وصلت إلى المكان، وأنه تم إجلاء جميع السكان في المنطقة المجاورة، ودعت لتجنب المنطقة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأفادت وسائل الإعلام بأن الشرطة بدأت مفاوضاتها مع محتجز الرهائن، ولم تتحدد هويته بعد.

وأشارت إلى أن المسلح اقتحم الكنيس خلال بث مباشر، حيث سمع وهو يقول "سأموت".

هذا، ووفقا لشرطة كوليفيل لم تقع إصابات في الوقت الحالي.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن يتابع آخر التطورات في الكنيس.

ولا يعرف حاليا عدد الأشخاص الموجودين هناك، حيث دخل المسلح خلال صلاة السبت، حيث أن الكنيس يضم أكثر من 1600 عضو.

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