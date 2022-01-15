عربي

الأردن: تسجيل 15 وفاة و2387 إصابة بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل 15 وفاة و2387 إصابة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 15 وفاة و2387 إصابة جديد بفيروس (كورونا) في المملكة.

ووفق الإيجاز اليومي لوزارة الصحة فقد بلغت نسبة الفحوصات الايجابية 8.83%، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 25312 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات 69 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 62 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 599 حالة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الوطنية الأردنية للأوبئة أن 40% من إصابات فيروس (كورونا) خلال الأسبوع الأخير كانت بمتحور (أوميكرون).

وكشفت رئيسة المركز الوطني الأردني لمكافحة الأوبئة رائدة قطب، عن دراسة شملت 955 مصابا بمتحور (أوميكرون) خلصت إلى أن أعراض الإصابة بالمتحور بين خفيفة ومتوسطة.

وقالت قطب، إن "نصف مصابي أوميكرون الذين تلقوا الجرعة المعزّزة لم تظهر عليهم أعراض والنصف الآخر عانوا من أعراض خفيفة".

وأشارت إلى أن حالتين فقط من ضمن مصابي أوميكرون الذين شملتهم الدراسة ادخلتا إلى المستشفى.

أخبار ذات صلة

سوريا: مقتل طفل وإصابة اثنين جراء انفجار لغم في دير الزور

سوريا: مقتل طفل وإصابة اثنين جراء انفجار لغم في دير الزور

السعودية: حالتا وفاة و5628 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية: حالتا وفاة و5628 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: أجواء شديدة البرودة وأمطار حتى الإثنين والشبورة مستمرة للخميس

مصر: أجواء شديدة البرودة وأمطار حتى الإثنين والشبورة مستمرة للخميس

تونس تسجل حصيلة قياسية جديدة في إصابات (كورونا)

تونس تسجل حصيلة قياسية جديدة في إصابات (كورونا)

مصر: وفاة رضيع بجرعة بنج بمستشفى خاص بالمنوفية

مصر: وفاة رضيع بجرعة بنج بمستشفى خاص بالمنوفية

الأردن: منخفض جديد وتساقط للثلوج على عدة مناطق في المملكة

الأردن: منخفض جديد وتساقط للثلوج على عدة مناطق في المملكة

وفاة الإعلامية الكويتية أمينة الشراح

وفاة الإعلامية الكويتية أمينة الشراح

العراق: ثلاث طائرات مُسيرة حاولت استهداف قاعدة بلد الجوية وسط البلاد

العراق: ثلاث طائرات مُسيرة حاولت استهداف قاعدة بلد الجوية وسط البلاد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الشرطة توجه نصائح للسائقين خلال المنخفض الجوي

الشرطة توجه نصائح للسائقين خلال المنخفض الجوي

الخارجية: الصمت الدولي على أسرلة وتهويد القدس تفريط بحل الدولتين

الخارجية: الصمت الدولي على أسرلة وتهويد القدس تفريط بحل الدولتين

اشتية: يجب إعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس للحفاظ على حل الدولتين

اشتية: يجب إعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس للحفاظ على حل الدولتين

التعليم بغزة: تعليق الدراسة غداً الأحد بالمدارس الحكومية والوكالة ورياض الأطفال

التعليم بغزة: تعليق الدراسة غداً الأحد بالمدارس الحكومية والوكالة ورياض الأطفال

القانوع: شعبنا في معركة مفتوحة مع الاحتلال والمقاومة قادرة على فرض معادلة جديدة

القانوع: شعبنا في معركة مفتوحة مع الاحتلال والمقاومة قادرة على فرض معادلة جديدة

الرئيس يصدر قرارا بترقية العميد ركن محمود هارون إلى رتبة لواء

الرئيس يصدر قرارا بترقية العميد ركن محمود هارون إلى رتبة لواء

أبو كويك: شعبنا يمتلك القوة للدفاع عن أرضه وحقوقه

أبو كويك: شعبنا يمتلك القوة للدفاع عن أرضه وحقوقه

هيئة المعابر بغزة توضح أنواع المواد التي يمنع الجانب المصري عبورها

هيئة المعابر بغزة توضح أنواع المواد التي يمنع الجانب المصري عبورها

منوعات

بفيديو طريف.. مها أحمد ترد على سؤال جمهورها عن موعد عودتها للتمثيل

بفيديو طريف.. مها أحمد ترد على سؤال جمهورها عن موعد عودتها للتمثيل

شاهد: نادين نجيم بوصلة رقص على أنغام &#34;الغزالة رايقة&#34;

شاهد: نادين نجيم بوصلة رقص على أنغام "الغزالة رايقة"

شاهد: عائلة سمير غانم تحتفل بعيد ميلاده الأول بعد رحيله

شاهد: عائلة سمير غانم تحتفل بعيد ميلاده الأول بعد رحيله

شاهد: لأول مرة.. إيميه صيّاح تكشف عن ملامح توأميها بيوم ميلادهما

شاهد: لأول مرة.. إيميه صيّاح تكشف عن ملامح توأميها بيوم ميلادهما

شاهد: بهذه الطريقة ياسمين رئيس تعلن إصابتها بـ(كورونا)

شاهد: بهذه الطريقة ياسمين رئيس تعلن إصابتها بـ(كورونا)

لأول مرة.. كاريس بشار تنشر صورة لوالدتها بعد رحيلها

لأول مرة.. كاريس بشار تنشر صورة لوالدتها بعد رحيلها

بعد انفصالها لمدة خمسة سنوات.. هل تعود غادة عادل إلى مجدي الهواري؟

بعد انفصالها لمدة خمسة سنوات.. هل تعود غادة عادل إلى مجدي الهواري؟

تعرف على الإمرأة الأكثر متابعة في العالم على تطبيق &#34;إنستغرام&#34; بعد رونالدو

تعرف على الإمرأة الأكثر متابعة في العالم على تطبيق "إنستغرام" بعد رونالدو

شاهد: &#34;سنة ولعانة&#34;.. نوال الزغبي تشعل تويتر برقصها

شاهد: "سنة ولعانة".. نوال الزغبي تشعل تويتر برقصها

شاهد: بكلمات مؤثرة.. شكران مرتجى تستذكر رحيل والدها

شاهد: بكلمات مؤثرة.. شكران مرتجى تستذكر رحيل والدها

عربي

سوريا: مقتل طفل وإصابة اثنين جراء انفجار لغم في دير الزور

سوريا: مقتل طفل وإصابة اثنين جراء انفجار لغم في دير الزور

السعودية: حالتا وفاة و5628 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية: حالتا وفاة و5628 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

تونس تسجل حصيلة قياسية جديدة في إصابات (كورونا)

تونس تسجل حصيلة قياسية جديدة في إصابات (كورونا)

مصر: وفاة رضيع بجرعة بنج بمستشفى خاص بالمنوفية

مصر: وفاة رضيع بجرعة بنج بمستشفى خاص بالمنوفية