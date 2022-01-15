بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الاثنين













رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الاثنين.وطالبت الهيئة في تصريح نشرته، مساء اليوم السبت، على موقع الوزارة الالكتروني، المسافرين، التوجه عند الساعة 9 من صباح غدٍ الأحد، لإجراء فحص (كورونا) في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.وشددت على ضرورة تواجد المسافرين عند الساعة 6 من صباح الاثنين، في الصالة الخارجية للمعبر؛ لتسهيل سفرهم.