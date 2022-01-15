للمشاركة بمؤتمر الفصائل الفلسطينية.. وفد حركة (فتح) برئاسة عزام الأحمد يصل الجزائر

رام الله - دنيا الوطنوصل وفد حركة (فتح)، إلى الجزائر، اليوم السبت، بدعوة من رئاسة الجمهورية، في اطار مشاورات لعقد مؤتمر للفصائل الفلسطينية.وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعلن بعد لقائه الرئيس محمود عباس، في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن استضافة بلاده مؤتمرا للفصائل الفلسطينية، قبيل انعقاد القمة العربية المقررة في آذار/ مارس المقبل.وقال سفير فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة: "إن وفد حركة "فتح" يترأسه عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة (فتح) عزام الأحمد، ويضم عضوي اللجنة المركزية محمد المدني، ودلال سلامة، ونائب أمين سر المجلس الثوري للحركة فايز أبو عيطة"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف: "وفد الحركة، سيعقد لقاءه الأول مع المسؤولين الجزائريين مساء اليوم، للتباحث حول سُبل إنجاح الحوار الوطني، واتمام المصالحة الفلسطينية".يذكر أن الرئاسة الجزائرية وجهت حتى اللحظة، دعوات إلى (فتح، وحماس، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية - القيادة العامة)، التي ستصل تباعا إلى الجزائر، للقاء المسؤولين الجزائريين كل على حدة.