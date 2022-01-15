قيادي بالديمقراطية: قدمنا رؤية متكاملة لكيفية الخروج من المأزق السياسي

رام الله - دنيا الوطنأكد طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الجميع يريد لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تكون ممثلا للشعب الفلسطيني، ولكن ببرنامج سياسي يجمع عليه الكل الوطني.وقال أبو ظريفة في تصريحات لقناة (الأقصى) الفضائية، مساء اليوم السبت: "لا يمكن إدارة الحالة الفلسطينية في ظل السياسة الراهنة القائمة على الإقصاء والتفرد".وفي السياق، أكد أبو ظريفة أن الجبهة الديمقراطية قدمت رؤية متكاملة لكيفية الخروج من المأزق السياسي، وتحويل المؤسسات الى مؤسسات فاعلة، ورد الاعتبار لدورها الداخلي والدولي.وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية: "سياسة الاقصاء لم تعد مقبولة لأي طرف فلسطيني خاصة محاولة إقصاء حماس والجهاد الإسلامي".وأضاف أبو ظريفة: "أمامنا فرصة لاستعادة الوحدة التي تقوم على أساس مؤسساتي واستراتيجية تتجاوز اتفاق أوسلو البائس".